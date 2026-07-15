74% россиянок вынуждены искать время на уход за собой

Ювелирный бренд SOKOLOV изучил, как сегодня бьюти-рутина встраивается в повседневную жизнь женщин, сколько времени и денег они на неё тратят и какие практики остаются обязательными. Исследование показало, что уход за собой сохраняет важное место в жизни, но становится более гибким и адаптируется под ритм дня.



Большинство женщин сегодня не хотят тратить слишком много времени на уход за собой. Так, у больше половины россиянок (57%) ежедневная рутина занимает 10–20 минут, еще у 15% менее 10 минут. При этом только 12% отмечают, что им легко находить на нее время, тогда как 74% признаются, что иногда приходится специально планировать его в графике.



SPF постепенно становится частью ежедневного ухода россиянок - солнцезащитные средства регулярно используют уже 39% опрошенных, а для 20% SPF входит в базовый минимум ухода, который они делают в любом случае. При этом самыми популярными бьюти-привычками остаются крем для лица (96%), очищение кожи (94%) и макияж (87%). Уход за руками входит в рутину у 82% женщин, снятие макияжа - у 72%, а сыворотки используют 36% россиянок.



Подход к уходу все чаще становится ситуативным и зависит от образа жизни и самочувствия. 78% женщин отмечают, что могут сокращать или пропускать уход, если плохо себя чувствуют, а 72% пропустят его в периоды высокой нагрузки. Даже в отпуске 60% респонденток упрощают свою бьюти-рутину.



Это отражается и в структуре самой рутины. При нехватке времени женщины чаще всего отказываются от многоступенчатого ухода за кожей (39%), а также сокращают макияж (21%) и уход за телом (18%).



Регулярные бьюти-процедуры также сохраняют популярность, но фокус смещается в сторону практичности и визуального эффекта. Маникюр делают 78% женщин, уход за волосами в салоне – 74%, оформление бровей и ресниц – 71%. Педикюр выбирают значительно реже - только 56% его делают.



Интересно, что запись на процедуры чаще носит гибкий характер. 32% записываются в последний момент, 30% – когда уже становится заметно, что «пора», и только 28% планируют визиты заранее.



За последние полгода россиянки чаще всего переносили косметологические процедуры для лица (54%), массажи (50%) и уход за телом (44%). При этом, в вопросе трат выяснилось, что 41% женщин тратят на бьюти-уход и процедуры от 3 до 5 тысяч рублей в месяц, еще 33% – от 5 до 7 тысяч. И только 15% тратят 7–10 тысяч рублей.