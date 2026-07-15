Собянин предложил отсрочить возврат бюджетных кредитов регионами на три года

Член бюро высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин озвучил инициативу «Единой России» по переносу сроков погашения бюджетных кредитов для субъектов РФ на три года – с 2027 по 2029 год. Общая сумма задолженности регионов по этим обязательствам составляет около 300 миллиардов рублей.

Об этом мэр столицы заявил в ходе рабочей встречи с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

«Ранее правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности и экономики. Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с правительством обсуждается вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов», — пояснил Сергей Собянин.

По его словам, для решения этого вопроса потребуется выход на уровень Президента РФ. Мэр Москвы уверен, что этот вопрос будет обсуждаться в недалеком будущем.

Напомним, что в апреле текущего года Владимир Путин уже поддержал предложение «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний период. Новая инициатива конкретизирует эти планы, предлагая трехлетнюю отсрочку выплат, что позволит субъектам Федерации направить высвобождаемые средства на текущие социальные и экономические задачи.