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В Волжском районе защитили права вдовы участника СВО, которая стала жертвой телефонных мошенников

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В Волжском районе защитили права вдовы участника СВО, которая стала жертвой телефонных мошенников

Прокуратура Волжского района Самарской области провела проверку по обращению вдовы участника специальной военной операции о хищении денежных средств телефонными мошенниками.

Установлено, что в январе 2026 года женщину в ходе телефонного разговора ввели в заблуждение неизвестные лица и убедили перевести на указанные ими банковские счета более 152 тыс. рублей.

По данному факту органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Личности владельцев банковских счетов, на которые потерпевшая перевела свои накопления, установлены.

Прокурор района в целях защиты имущественных прав супруги военнослужащего, который погиб в ходе выполнения боевой задачи, направил в суд исковое заявление о взыскании с дропперов суммы неосновательного обогащения.

Иск прокурора удовлетворен, его фактическое исполнение находится на контроле надзорного ведомства.

Теги: Мошенники

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