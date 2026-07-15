Сотрудник МФЦ в Самаре стала жертвой изощрённого обмана

Желая обустроить дачу, она подыскивала бытовку и, как ей казалось, нашла надёжное предложение — объявление размещалось на ресурсе, который выглядел как официальный сайт. Не заподозрив подвоха, 54-летняя женщина связалась с «представителями» организации, обсудила условия и в итоге перевела свыше 92 тысяч рублей в качестве аванса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Сомнения появились позже, когда при попытке уточнить детали сделки жительница Самарской области напрямую обратилась в компанию — там твёрдо заявили, что никакого договора с ней не заключали и переговоры не вели. Осознав, что стала жертвой мошенников, пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию; по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.