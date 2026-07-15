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Делегация Самарской области приняла участие в форуме «Всё для Победы!» в Москве

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Делегация Самарской области приняла участие в форуме «Всё для Победы!» в Москве

Команда Народного фронта Самарской области приняла участие в работе форума Народного фронта “Всё для Победы!” в Национальном центре “Россия”. Масштабное мероприятие, объединившее свыше 1200 активистов со всей страны, прошло при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина. В Москве собрались волонтёры, военные корреспонденты, ветераны СВО, представители бизнеса, инженеры, медики, общественные деятели, артисты и неравнодушные люди нашей страны. Самых активных участников наградили за поддержку бойцов специальной военной операции, ветеранов СВО, жителей исторических и приграничных регионов.

“Я со своей стороны хочу сказать, что Народный фронт, – а мы сегодня, в эти дни, отмечаем юбилей 15 лет, – полностью себя оправдал, полностью. Потому что, во-первых, удалось собрать сюда таких людей, как вы. Вам низкий поклон за всё, что вы делаете. Все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удаётся найти те точки, на которых нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям, а это значит, в конечном итоге всей стране, всему Российскому государству”, – сказал Президент РФ Владимир Путин.

Перед началом церемонии вручения премии Владимир Путин осмотрел выставку, на которой можно было увидеть масштаб созданной движением инфраструктуры: общая стоимость переданной помощи за четыре года превысила 69 миллиардов рублей, поддержку получили более 1 миллиона 600 тысяч мирных граждан, а в волонтёрской работе приняли участие 95 тысяч человек.

Главе государства также продемонстрировали стенды с информацией о гуманитарной миссии по поддержке людей, пострадавших от агрессии ВСУ, инициативе Народного фронта по популяризации беспилотных технологий среди молодёжи, работе Кибердружины Народного фронта, защищающей интересы России в цифровом пространстве.

Обратившись к участникам форума со сцены, Президент отметил, что такой структуры, как Народный фронт, нет ни в одной стране мира.

«Для нас большая честь быть частью такого масштабного и важного события. Форум наглядно показывает, как много людей ежедневно делают всё возможное для поддержки фронта и тех, кто в этом особенно нуждается. Мы увезли с собой не только новые знания и контакты, но и ещё уверенность в том, что вместе мы обязательно добьемся Победы!», - поделилась координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.  

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