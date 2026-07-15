Банки и операторы могут компенсировать ущерб от телефонных мошенников

Россияне смогут получить компенсацию за деньги, переведенные телефонным мошенникам, если будет установлено, что банк или оператор связи не выполнили свои обязанности. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

«Операторы и банки будут компенсировать ущерб от телефонных мошенников...» — передает пресс-служба ведомства. Такой порядок предусмотрен проектом постановления правительства, разработанным Минцифры.

Если человек стал жертвой мошенников, он должен обратиться в банк и сообщить, что перевод был совершен под влиянием злоумышленников. Банк проверит, мог ли он предотвратить подозрительную операцию. Если кредитная организация действовала по закону, она направит обращение оператору связи, который выяснит, были ли приняты меры для блокировки мошеннического номера.

Если проверка покажет, что нарушение допустил банк или оператор связи, пострадавшему возместят ущерб. Выплата должна быть произведена в течение 30 дней, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней. В случае несогласия с решением его можно будет обжаловать, пишет Ура.ру.