Молодой рабочий погиб, упав с высоты на заводе в Самарской области

Сотрудниками следственного отдела по городу Отрадный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту гибели 22-летнего молодого человека при выполнении ремонтных работ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в апреле 2026 года при выполнении сотрудником одного из предприятий региона, основным направлением деятельности которого является производство муки и зерновых культур, ремонтных работ на конвейерном оборудовании, произошло падение последнего с высоты. Мужчина от полученных травм скончался. Предварительно, причиной произошедшего могло послужить нарушение требований охраны труда лицами из числа сотрудников предприятия.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.