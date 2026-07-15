Самарская область занимает 6 место в РФ по количеству ДТП с детьми-пешеходами за первые 6 месяцев 2026 года

Рейтинг регионов страны, где в январе-июне 2026 года чаще всего фиксировались ДТП с участием пешеходов, составили специалисты исследовательского агентства «ПромРейтинг».

За первое полугодие 2026 года в стране зафиксировано 3970 наездов на пешеходов по их собственной вине. Число таких происшествий в РФ сократилось на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Антирейтинг возглавляет Москва (239 таких ДТП), за ней следуют Краснодарский край (201) и Санкт-Петербург (184).

Самарская область в этом рейтинге расположилась на 7-ой строчке с показателем 105 ДТП, что на 12,5% меньше, чем за первое полугодие 2025 года.

В январе–июне 2026 года в стране произошло 2940 ДТП с участием детей-пешеходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 1,4%.

Топ-3 рейтинга по ДТП с участием детей-пешеходов также составляют Москва (244), Краснодарский край (143) и Санкт-Петербург (124).

В Самарской области за первое полугодие 2026 года произошло 89 таких ДТП, что на 11,3% больше, чем годом ранее. Губерния занимает 6-е место в общероссийском рейтинге, пишет СитиТрафик.