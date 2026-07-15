В 2026 году вылов красной рыбы в России заметно сократился

По прогнозам специалистов, добыча тихоокеанских лососей составит порядка 227–230 тысяч тонн, что на 32% меньше, чем в 2025 году. Об этом сообщают российские СМИ, пишет Ура.ру.

«Обязательства рыбаков по обеспечению внутреннего рынка красной рыбой и икрой будут выполнены. Да, объем предложения будет меньше, чем годом ранее, но ничего трагичного не произойдет», — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в интервью Forbes.

Снижение вылова связано с рядом факторов, считают эксперты. Основной — климатический: грядущее явление «супер-Эль-Ниньо» поднимает температуру океана, что негативно влияет на нерест и выживаемость молоди. Кроме того, сказываются нелегальный промысел и перелов, особенно на Сахалине и Амуре, где рыбе не дают дойти до нерестилищ.

В пиковые 2018 и 2023 годы вылов превышал 600 тысяч тонн. Нынешнее падение уже отражается на ценах: оптовая стоимость горбуши выросла на 34% за год, до 450 рублей за килограмм, в рознице она достигает 650–700 рублей. При этом красная икра «нового урожая» в сетях продается по 18 500–20 400 рублей за килограмм. Экспорт российского лосося в последние годы сокращался: в 2025 году доля поставок за рубеж составила менее 15% от вылова.