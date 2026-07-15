Руководитель самарской поисково-спасательной службы помещен под домашний арест

Изменена мера пресечения руководителю Поисково-спасательной службы Самарской области Олегу Моцарю. Решение принял облсуд. Об этом сообщается на сайте суда.

Олег Моцарь переведен под домашний арест. До последнего времени он находился в СИЗО.

Руководитель поисково-спасательной службы подозревается в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, начальник ведомства незаконно задействовал в работах по очистке дна самарских пляжей сотрудников и катер ПСС, хотя этот вид работ должен был выполнять подрядчик по госконтракту.

За это представители аффилированной структуры передали фигуранту уголовного дела до 1,7 млн рублей, считают силовики. Олега Моцаря задержали в июне 2026 года, пишет Коммерсантъ.