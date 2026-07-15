В Тольятти задержали подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств

Во время патрулирования в Центральном районе на улице Баныкина сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Тольятти обратили внимание на мужчину, который увидев сотрудников полиции, заметно занервничал, и побежал к ближайшей лесопарковой зоне. После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали и установили личность ранее не судимого 48-летнего местного жителя.

Во время досмотра в присутствии понятых госавтоинспекторы обнаружили у него и изъяли сверток с веществом растительного происхождения, после чего передали задержанного прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

Как пояснил мужчина полицейским, в свертке — наркотик, который он приобрел через сеть Интернет для собственного употребления. Данная версия в настоящее время тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что в пакете находилось 38 грамм марихуаны.

Оперуполномоченный выдал безработному мужчине направление в медицинское учреждение для освидетельствования. В настоящее время биологический материал, сданный задержанным, находится на исследовании в наркологическом диспансере. По результатам полицейскими будет принято процессуальное решение.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершенное в значительном размере), возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.