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Ученые предупредили об уменьшении Каспийского моря

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Ученые предупредили об уменьшении Каспийского моря

Ученые Института океанологии РАН в рамках исследования Каспийского моря выявили, что с 1996 года его площадь сократилась на 7,4 процента. Об этом ученые рассказали журналистам РИА Новости.

По их данным, за период с 1996 по 2025 год площадь водной поверхности Каспия в абсолютном выражении сократилась на 28 644 квадратных метра. Исследователи подчеркнули, что хоть цифра обмеления и сопоставима по размерам с площадью Республики Албания, она оказалась достаточно скромной относительно скорости снижения уровня моря.

Как сообщает Институт океанологии, уровень Каспийского моря снижается с 1995 года со скоростью порядка 10 сантиметров в год. В связи с этим есть ряд проблем, поскольку мелеют Волго-Каспийский морской судоходный канал и каспийские порты, из-за чего усложняется движение судов. Кроме того, береговая линия отступает от населенных пунктов.

Если опираться на прогнозы специалистов, то концу XXI века уровень Каспийского моря может дополнительно снизиться на 2–21 метр. Главный научный сотрудник Института океанологии РАН и ведущий автор исследования Андрей Костяной подчеркнул, что признаков замедления этого процесса пока не наблюдается. Напротив, если в 2005–2019 годах уровень моря уменьшался в среднем на 8,16 сантиметра в год, то в 2020–2024 годах темпы выросли до 22,7 сантиметра в год.

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