В Самаре в магазине на Каховской изъяли 255 литров алкоголя

14 июля специалисты провели инспекционный визит в отношении индивидуального предпринимателя, который работает в магазине «Продукты» по адресу: улица Каховская, 64.

По итогам проверки было принято решение возбудить административные производства сразу по нескольким статьям КоАП РФ — за нарушения правил оборота алкогольной продукции, отсутствие необходимой фиксации данных и нарушения требований к маркировке товаров.

В ходе мероприятия специалисты изъяли 18 единиц алкогольной продукции общим объемом 254,73 литра. Среди изъятого — пиво и пивные напитки.

Дальнейшее рассмотрение материалов проверки пройдет в установленном законом порядке, пишет Самара-МК.

Фото: Минпромторг СО