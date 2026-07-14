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В Самарской области за помощью в полицию обратился врач частной клиники, ставший жертвой мошенников

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В Самарской области за помощью в полицию обратился врач частной клиники, ставший жертвой мошенников

Мужчина, желая приобрести иномарку, за три дня перечислил свыше 700 тысяч рублей мнимым продавцам автомобилей.

Медицинский работник 1973 года рождения пояснил полицейским: на одной из интернет-площадок для размещения бесплатных объявлений он увидел машину по приемлемой для себя цене — 800 тысяч рублей. Машина находилась в Европе, но продавец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет и, если оплатить задаток, автомобиль привезут в течение 7 суток.

По просьбе «представителя фирмы» мужчина перевел на указанные банковские карты аванс в размере 100 тысяч рублей. Под разными предлогами «продавцы» связывались с ним и просили ещё и ещё денег. В том числе и в качестве «таможенного сбора», который обязались вернуть. Прислали ему договор, похожий на настоящий, и организовали телефонную консультацию с «юристом», который заверил, что всё в порядке и небольшие заминки в доставке машины — это нормально.

Когда сумма выплат превысила 700 тысяч рублей, а машина так и не появилась возле дома, врач начал резко общаться с «продавцами», и они заблокировали ему доступ в личный кабинет.

В настоящее время по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают лиц, совершивших хищение, и предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при совершении покупок через интернет, особенно когда речь идёт о крупных суммах и доставке из других стран.

Теги: Мошенники

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