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В Самаре снова ищут перевозчика на маршрут № 46

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в Самаре снова ищут перевозчика на маршрут № 46

Городские власти не оставляют попыток возобновить автобусное сообщение по маршруту № 46. Представители Департамента транспорта Самары в пятый раз объявили о поисках подрядчика. Соответствующие документы опубликовали на сайте мэрии города.

Заявки от перевозчиков чиновники принимают с 14 июля по 3 августа в рабочее время. Сделать это можно в здании Дептранса областной столицы на Мориса Тореза, 67А. Вскрытие конвертов и объявление победителя торгов состоится 3 августа.

Маршрут 46 проходит в направлении в город по улице Авроры, Московскому шоссе, Мичурина, Полевой, Ленина, Первомайской, Галактионовской, Ульяновской, улице Куйбышева до площади Революции. И обратно по этим же улицам.

До февраля 2026 года на маршруте № 46 работали автобусы по нерегулируемым тарифам, то есть без льгот. По словам представителей Дептранса, у перевозчика аннулировали свидетельство об осуществении перевозок как раз после отказа подрядчика обслуживать данное направление.

Несколько месяцев городские власти пытаются найти компанию, которая бы согласилась перевозить самарцев от площади Революции до улицы Авроры. Прошлые четыре попытки оказывались неудачными, так как не было подано ни одной заявки, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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