Самара заняла 15-е место среди городов по удобству общественного транспорта

Самара вышла на 15-е место в рейтинге городов России с самым удобным общественным транспортом за два последних года. Исследование провели аналитики компаний Simetra, ВЭБ.РФ и НИУ ВШЭ.

Эксперты оценивали качество по пяти параметрам: физическая и ценовая доступность, функциональность, комфорт и удобство, безопасность, устойчивость развития.

Главными преимуществами Самары назвали обновление парка и развитую сеть маршрутов. Администрация активно закупает новые трамваи, автобусы и троллейбусы и вводит новые рейсы, пишет Самара-АиФ.