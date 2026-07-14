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Жители Самары могут принять участие в конкурсах проекта «Лето с футбольным мячом»

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Жители Самары могут принять участие в конкурсах проекта «Лето с футбольным мячом»

В рамках регионального проекта «Лето с футбольным мячом» на территории Самары и области проводятся конкурсы для всех желающих.

Это конкурс видеороликов на лучшее владение мячом «Футбольный фристайл», творческий конкурс фотографий «Футбольный болельщик», конкурс рисунков и социальных плакатов «Лето с футбольным мячом в моей жизни».

Для участия в конкурсе «Футбольный фристайл» нужно записать видеоролик, который демонстрирует владение мячом и футбольные навыки участника. На конкурс «Футбольный болельщик» принимаются фотографии с изображением игроков и болельщиков областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Для участия в конкурсе рисунков и социальных плакатов «Лето с футбольным мячом в моей жизни» принимаются работы, посвященные футболу, летнему отдыху и активному образу жизни, в любом жанре и технике.

Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку и конкурсный материал до 15 августа по адресу электронной почты letofootball@bk.ru.

Все участники получат дипломы, победители будут награждены памятными подарками. Церемония награждения состоится в рамках финала 18-го регионального турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» в конце августа.

 

Теги: Футбол

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