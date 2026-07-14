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Самарские семена-космонавты после полета на "Бион-М" №2 благополучно дали всходы на Земле

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Самарские семена-космонавты после полета на "Бион-М" №2 благополучно дали всходы на Земле

Биологи Самарского университета им. Королёва подвели предварительные итоги полевого эксперимента с семенами-космонавтами - партией семян 21 вида редких растений, участвовавших в космическом эксперименте на борту орбитальной биолаборатории "Бион-М" №2.
 

После возвращения на Землю в сентябре 2025 года семена были доставлены в Самару, часть их была высеяна в Ботаническом саду университета на специальном "космическом участке" – здесь еще в 2013 году были высажены семена, летавшие на первом "Бионе-М" в 2013 году. С этого времени потомки части видов растений-космонавтов получили на нем «постоянную прописку», а некоторые из них этой весной стали частью памятной экспозиционной группы уже в другой части сада - на Горке покорителей космоса. Здесь в апреле 2026 года гвоздику Андржиевского и краснокнижный ирис пумила (низкий) высадили министры правительства Самарской области.

"С учетом нарастающей актуальности по сохранению биоразнообразия на планете, человечество обязано предпринимать все шаги для возможного сохранения видов флоры и фауны планеты Земля. Орбитальные генетические банки – одно из направлений. Ботанический сад Самарского университета им. Королёва в данном исследовании делает акцент на раритетные виды флоры, которые нешироко распространены на территории Самарской области и России, занесены в Красные Книги и первыми нуждаются в сохранении", - отметила Ольга Калашникова, и.о. директора Ботанического сада Самарского университета им. Королёва.

Предварительные результаты полевого эксперимента показали, что космос семенам оказался практически не страшен - похоже, что погодные условия на Земле повлияли на них значительно сильнее, чем космическая радиация и перепады температур на орбите.

Следующий шаг - пересадка растений. Ирина Рузаева, начальник отдела флоры Ботанического сада Самарского университета им. Королёва, пояснила, что её планируется осуществить до конца лета 2026 года - после снижения температуры воздуха до значений, не превышающих +25 °C. Выбор более благоприятного температурного периода позволит уменьшить потерю влаги, снизить стресс и создать более благоприятные условия для восстановления корневой системы и последующей адаптации растений.

Пересадят растения на площадку, расположенную в непосредственной близости от действующего места произрастания. "Необходимость пересадки обусловлена дальнейшим ростом и развитием растений: по мере увеличения их надземной и корневой массы возрастает конкуренция за свет, влагу, элементы питание и доступное почвенное пространство. Сохранение растений в условиях повышенной плотности может привести к взаимному угнетению, изменению темпов роста и развития и, как следствие, затруднить объективную оценку особенностей их послеполетного развития. Пространственное же разобщение позволит создать более благоприятные условия для дальнейшего развития каждого экземпляра, снизить конкуренцию и обеспечить более корректное проведение многолетних фенологических и морфометрических наблюдений, - пояснила Ирина Рузаева. - Мы обязательно дождёмся созревания семян. Для эксперимента это принципиально важно: мы получим семенной материал нового поколения от растений, выращенных из семян, экспонировавшихся в условиях космического полёта, а сами растения сохраним для дальнейшего размножения и наблюдений".

Научный космический аппарат "Бион-М" №2 был запущен 20 августа 2025 года с космодрома Байконур. В космос на месяц отправились 75 мышей, около 1,5 тыс. мух-дрозофил, а также грибы, бактерии, клеточные ткани и семена различных растений, включая и семена 21 вида редких растений из Ботанического Сада Самарского университета. 19 сентября спускаемый аппарат орбитальной лаборатории с живыми организмами на борту успешно приземлился в степях Оренбургской области.

Автор фото: Алина Кавтаськина

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