21-летняя автомобилистка в Самаре столкнулась с мотоциклистом

13 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 01:40 в Ленинском районе города Самары. 21-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Ford Fusion, двигалась по Волжскому пр-ту в направлении ул. Полевая. В пути следования, нарушив требование п. 13.4 ПДД РФ, не уступила дорогу мотоциклу HONDA, под управлением 41-летнего водителя, который двигался по Волжскому пр-ту. со встречного направления прямо. Мотоциклист госпитализирован.