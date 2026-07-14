Бесплатный автобус, который связывает ТК «Амбар» и Южный город, изменил свое расписание

С 13 июля маршрут начал ходить ежедневно.

«Теперь воспользоваться автобусом можно не только по пятницам, субботам и воскресеньям, но и в будние дни. Изменения стали частью программы по улучшению транспортного сообщения для жителей южной части Самары», — сообщили в пресс-службе холдинга «Глобал Вижн».

С понедельника по четверг автобус будет выполнять рейсы каждый час с 10:00 до 21:00.

«По пятницам, субботам и воскресеньям сохранится действующее расписание: интервал движения составит 30 минут», — отметили представители компании.

Маршрут автобуса остается прежним: ТК «Амбар» (остановка «Вход В3») — «Амград» — ЮГ-1 (Поликлиника) — ЮГ-1 (Школа) — ЮГ-2 — ТК «Амбар».

«Время прибытия автобусов является расчетным и может изменяться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий», — добавили в пресс-службе «Глобал Вижн».

Жители Южного города могут добраться до «Амбара» с марта 2026 года. Чуть позже представители «Глобал Вижн» предложили местным жителям проложить новый маршрут. Тогда в «выборах» участвовало несколько направлений: Волгарь, площадь Революции, ЦАВ, площадь Кирова, Крутые Ключи и Новокуйбышевск. Самарцы выбрали трассу до Волгаря. Автобус запустили уже в мае, пишет 63.РУ.