В Чапаевске автобус столкнулся с автомобилем

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 13 июля произошло 06:05 в Чапаевске. 44-летний водитель, управляя автобусом Peugeot Boxer, двигался по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в сторону г. Самара. В пути следования, на 101 км указанной автодороги, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где это запрещено, и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Creta, под управлением 41-летнего водителя, который двигался со стороны г. Самара в сторону г. Саратова. Водитель легкового автомобиля и 31-летний пассажир автобуса госпитализированы, водителю маршрутного транспортного средства оказана разовая медицинская помощь.