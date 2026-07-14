Порядка 1500 человек уже посетили Всероссийскую винную ярмарку в Самаре

С 9 по 22 июля на пешеходной улице Ленинградской в Самаре проходит Всероссийская винная ярмарка. Ежедневно ярмарку посещают порядка 300 человек.

«Самарская ярмарка, стартовавшая в 2022 году, становится всё более популярной: ежегодно в ней принимают участие производители из разных регионов, растет количество гостей. В этом сезоне свою продукцию представляют 15 предпринимателей: не только виноделы, но и сыровары, производители масел, мясных деликатесов, украшений и других товаров ручной работы. Такие выставки-продажи продукции - один из наиболее популярных инструментов поддержки местных производителей, а также это хороший обмен опытом и привлечение партнеров из других регионов», – подчеркнул руководитель департамента туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары Игорь Ларионов.

На ярмарке представлена продукция таких производителей, как семейная винодельня «Денисов» из Безенчукского района, винодельни «Два Петра» и «Усадьба Перовских» из Республики Крым, винодельни «Табия», «АРАТТИ», «Вайнмафия», JD winery, LETO, «Фанагория» и «Литавщуков» из Кубани. Также представлены сыры от семейной «Колдаевской сыроварни» из Волгоградсской области, мясные деликатесы от «Деликатес Дичь» из г.Химки, вяленые томаты и сливы, натуральные десерты.

Ярмарка работает ежедневно с 12:00 до 21:00. В программе - ежедневные дегустации, знакомство с традициями Винной культуры России, мастер-классы от виноделов и сомелье, живая музыка и многое другое. Подробная программа и график работы ярмарки доступны на сайте https://wine-fair.ru/events/samara-09-07-22-07/. Вход на ярмарку свободный (18+).

Напомним, Всероссийская винная ярмарка отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года. Мероприятие проходит при поддержке Минпромторга РФ, Правительства Самарской области, администрации города Самары и ряда партнеров.

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