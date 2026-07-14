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Молодежь и работодателей Самарской области приглашают на Летнюю конференцию проекта «Профразвитие»

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Молодежь и работодателей Самарской области приглашают на Летнюю конференцию проекта «Профразвитие»

Проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашает студентов старших курсов, выпускников и HR-специалистов Самарской области на Летнюю конференцию. Участие в мероприятии – возможность для молодых специалистов взглянуть на карьеру глазами работодателя, научиться презентовать свои сильные стороны и пообщаться с профильными экспертами крупнейших компаний страны. Летняя конференция пройдет с 18 по 20 августа в Мастерской управления «Сенеж». Подать заявку можно до 27 июля на официальном сайте.
«Профразвитие» – карьерный проект для молодежи, который помогает студентам и молодым специалистам узнавать больше о рынке труда, находить стажировки, получать предложения от ведущих работодателей и уверенно строить профессиональное будущее. Летняя конференция ежегодно объединяет тех, кто только начинает карьерный путь, и тех, кто уже сегодня формирует команды будущего. На одной площадке встречаются работодатели и молодые специалисты и разбирают реальные рабочие ситуации, получают обратную связь и узнают о профессиональном росте в компаниях.
«Карьеру невозможно построить по универсальной инструкции. Но можно создать среду, где молодые люди начинают лучше понимать себя, рынок труда и ожидания работодателей. Именно такую возможность уже три года дает проект «Профразвитие». Летняя конференция – одно из ключевых событий проекта, которого каждый год ждут и молодые специалисты, и работодатели. Именно здесь встречаются энергия, амбиции и желание развиваться с одной стороны, а с другой опыт, экспертиза и готовность компаний инвестировать в молодых профессионалов. В этом году мы делаем конференцию еще масштабнее, чтобы как можно больше молодых людей смогли найти свой профессиональный ориентир, а работодатели – встретить тех, кто уже завтра станет драйвером развития их команд», – отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.
В этом году Летняя конференция пройдет в формате большого «офиса профессиональных возможностей» по двум направлениям: «Кадровый резерв» для молодежи и «Отдел развития талантов» для экспертов и специалистов российских компаний. Молодые специалисты соберут собственную карьерную стратегию и получат честную обратную связь от экспертов. Представители работодателей, HR-специалисты и рекрутеры обсудят современные подходы к развитию молодых сотрудников, обменяются практиками удержания талантов и вместе найдут решения актуальных кадровых вызовов.
Особое место в программе займет презентация масштабного исследования проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и компании ANCOR, посвященного ожиданиям молодых специалистов и работодателей. Его результаты станут отправной точкой для открытого разговора о том, что сегодня действительно влияет на успешный карьерный старт, какие качества ценят работодатели и как молодому специалисту стать ценным сотрудником уже в первые годы работы.
Вместо привычных лекций участников ждут карьерные лаборатории, управленческие игры, открытые разборы, экспертные встречи, практические мастерские, работа с искусственным интеллектом, реальные кейсы от работодателей, нетворкинг, индивидуальная работа над карьерным портфелем и десятки ситуаций, максимально приближенных к профессиональной жизни. Финальной точкой для молодых специалистов станет создание собственной стратегии развития и конкретного плана действий. Представители компаний получат понимание реальной мотивации молодых сотрудников на этапе адаптации, освоят критерии оценки с учетом потенциала, научатся выявлять барьеры роста и удержания.
Стать участником конференцию можно после заполнения заявки и короткой видеовизитки, в которой отражен опыт, сильные стороны и ответ на вопрос, почему важно строить карьеру именно в своем регионе и стране. Для работодателей предусмотрена отдельная регистрация.
Молодым специалистам организаторы обеспечивают проживание, питание и образовательную программу – самостоятельно необходимо оплатить только проезд до площадки. Для представителей компаний участие в конференции также является бесплатным, при этом расходы на дорогу и проживание участники оплачивают самостоятельно.
Иногда для больших перемен достаточно оказаться в правильном месте среди людей, которые готовы делиться опытом, поддерживать и открывать новые возможности. Именно таким местом этим летом вновь станет Летняя конференция проекта «Профразвитие» — пространство, где будущее перестает быть абстрактным планом и становится личным выбором каждого участника.Иногда для больших перемен достаточно оказаться в правильном месте среди людей, которые готовы делиться опытом, поддерживать и открывать новые возможности. Именно таким местом этим летом вновь станет Летняя конференция проекта «Профразвитие» — пространство, где будущее перестает быть абстрактным планом и становится личным выбором каждого участника.Начало формы
Проект «Профразвитие» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в четвертом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

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