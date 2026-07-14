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Россияне стали реже открывать вклады во втором квартале 2026 года

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Россияне стали реже открывать вклады во втором квартале 2026 года

Во втором квартале 2026 года число заявок на открытие депозитов, поданных россиянами, сократилось на 29% по сравнению с первым кварталом. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Согласно исследованию, которое приводит ТАСС, в апреле интерес россиян к открытию вкладов практически не изменился по сравнению с прошлым годом и вырос всего на 0,5%. Однако уже в мае число оформленных депозитов сократилось на 17% относительно апреля, а в июне — еще на 22%.

В «Выберу.ру» связали падение спроса с уменьшением доходности вкладов. Так, в январе средние ставки по трехмесячным депозитам составляли 15,1% годовых, по вкладам на полгода — 14,3%, а на год — 13,2%. К июню показатели снизились до 13,3%, 12,9% и 12,3% соответственно.

При этом структура предпочтений клиентов практически не изменилась. Наиболее популярными во втором квартале оставались трехмесячные вклады: на них пришлось 28% всех оформлений на платформе. На втором месте оказались депозиты сроком на шесть месяцев с долей 25%, а годовые вклады заняли 22%. Депозиты на срок от одного до трех лет выбрали 7% клиентов, еще 6% остановились на вкладах до востребования.

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