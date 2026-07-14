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В Тольятти росгвардейцы задержали женщину, похитившую товары из магазина женского белья

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В Тольятти росгвардейцы задержали женщину, похитившую товары из магазина женского белья

Подозреваемую в краже из магазина, торгующего женским бельем, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Стражи правопорядка получили от дежурного информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, установленной в одном из торговых центров города. Патрульные незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Охрана ТРК рассказала прибывшим росгвардейцам, что накануне в одном из отделов обнаружилась пропажа товаров. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, работники частной охранной организации определили, как выглядела злоумышленница – она попала в объектив как раз в момент совершения кражи. Кнопку тревожной сигнализации нажали, поскольку женщина снова пришла в торговый центр. По имеющимся приметам сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую – местную жительницу 1975 года рождения.

Ущерб, нанесенный торговой точке, составил почти 15 тысяч рублей. Патрульные передали задержанную для дальнейшего разбирательства следственно-оперативной группе полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Теги: Росгвардия

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