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Порекомендуйте любимые туристические и молодёжные проекты к участию в премии «Больше, чем путешествие»

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Порекомендуйте любимые туристические и молодёжные проекты к участию в премии «Больше, чем путешествие»

Каждый житель нашей страны может предложить к участию во Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети») туристические и молодёжные проекты, если они, по его мнению, достойны победы. Номинировать также можно людей или организации, которые развивают молодёжный туризм в стране или вдохновляют своим примером на путешествия по России. В этом сезоне порекомендовать участника можно не только через официальный сайт премии, но и в социальных сетях.

 

Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» – первая в России награда, направленная на выявление, поощрение и продвижение проектов в сфере внутреннего туризма и воспитания молодёжи через путешествия по России. Среди лауреатов – туроператоры, авторы экскурсионных маршрутов, туристические клубы, предприятия сервиса и туристические ресурсы, организаторы событий, владельцы туристических мест и культурных пространств, авторы медиаконтента, субъекты РФ и путешественники.

 

«Возможность рекомендовать участника создана для того, чтобы в премии могли участвовать не только те, кто заявил о себе, но и те, кого хотят рекомендовать люди на основе собственного опыта. Например, человек посетил музей, экспозиция которого заставила по-новой взглянуть на привычные вещи. Или побывал на молодёжном событии, и оно оставило глубокое впечатление. Всё это – потенциальные участники премии, которых может порекомендовать любой житель нашей страны. В этом сезоне мы сделали механизм ещё удобнее: теперь предложить к участию любимые проекты можно и в социальных сетях. Для авторов рекомендаций это возможность ощутить свою причастность к значимому делу и повлиять на то, кто станет победителем премии в этом году», – рассказывает генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова (Тетерина).

После подачи рекомендации команда премии «Больше, чем путешествие» свяжется с потенциальным кандидатом и проконсультирует по дальнейшим действиям для оформления заявки.

Порекомендовать участника можно любым из 3 способов:

 

1) Заполнить специальную форму «Предложить участника» на большечемпремия.рф  (кнопка расположена на главной странице сайта премии);

2) Оставить комментарий под специальным постом в канале премии (важно дать ссылку на сайт или соцсети потенциального номинанта);

3) Опубликовать пост на своей странице с отметкой рекомендуемого участника и хештегами #большечемпремия, #большечемрекомендация #достойнопремии

Человек, выдвигающий потенциального номинанта, должен будет указать в форме на сайте или в своём посте:

● Название номинации, в которой он рекомендует участника;

● Название проекта, организации или имя человека – потенциального участника;

● Ссылку на источник, который подтверждает деятельность потенциального номинанта (сайт, соцсети);

● Информацию, почему выдвигаемый человек, организация или проект достойны участия в премии.

 

Социальная рекомендация позволяет привести сильные проекты, которые хотят видеть в числе лауреатов сами пользователи туристических продуктов – молодёжь.

Рекомендовать кандидата к участию можно в одной из 8 основных номинаций:

«Больше, чем тур» – проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;

«Больше, чем экскурсия» – экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;

«Больше, чем поход» – поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;

«Больше, чем сервис» – объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и т. д.);

«Больше, чем место силы» – места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;

●  «Больше, чем медиа» – блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;

«Больше, чем регион» – для региональных органов исполнительной власти в сфере молодёжной политики и туризма, которые системно развивают молодёжный туризм в регионе;

«Больше, чем путешественник» – вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к Родине.

Заявочная кампания Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» от одноимённой программы Росмолодёжи началась в июне. Старт ей дали заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров на международном туристическом форуме «Путешествуй!». Заявки принимаются до 15 июля в четырёх категориях:

● Люди – граждане РФ в возрасте от 18 лет, вдохновляющие своим примером, формирующие у молодёжи ценности через путешествия и личную вовлечённость;

● Организации – юридические лица, развивающие патриотические путешествия для молодёжи и создающие системные решения;

● Проекты – реализованные инициативы, продукты деятельности граждан, организаций или команд, раскрывающие потенциал путешествий как инструмента развития гражданской идентичности населения страны;

● Субъекты РФ – региональные органы власти в сфере туризма и молодёжной политики.

Победители премии получат не только профессиональное признание на федеральном уровне, но и реальные возможности для развития и масштабирования своего проекта. Среди них информационная поддержка в СМИ и на ресурсах «Больше, чем путешествие», профильное обучение, интеграции в проекты программы в качестве спикеров и экспертов, консультационная и экспертная поддержка от профессионалов сферы, полезные подарки от партнёров премии. Более того, лауреаты станут частью закрытого Клуба победителей и получат сертификат на поездку по программе «Больше, чем путешествие».

Информация об организаторах, полных правилах проведения премии, конкурсном отборе, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении и на официальном сайте. По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по электронной почте premia.morethantrip@yandex.ru и по телефону службы поддержки: 8 800 444 80 63.

 

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