Минпросвещения впервые установило, сколько времени детям можно сидеть в телефоне

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации по использованию детьми смартфонов, компьютеров и телевизоров.

Использование смартфонов

До 2–3 лет: рекомендуется максимально исключить использование смартфонов.

2–3 года: до 20 минут в день.

3–7 лет: до 1 часа в день.

7–11 лет: до 1,5 часа в день.

11–16 лет: до 2 часов в день.

Работа за компьютером

7–11 лет: не более 30 минут подряд, с перерывами каждые 20 минут для гимнастики глаз и физической активности.

12–14 лет: не более 45 минут подряд, затем обязательный перерыв.

15–17 лет: суммарно 1–2 часа в день с регулярными перерывами и чередованием с офлайн-активностью.

Просмотр телевизора

3–7 лет: до 30 минут в день.

8–10 лет: до 1 часа в день.

11–14 лет: 1,5–2 часа в день.

14–18 лет: до 3 часов в день с перерывами каждый час.