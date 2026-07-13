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Хотела позаботиться о лошади: в Самаре жертвой мошенников стала безработная 38-летняя местная жительница

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Хотела позаботиться о лошади: в Самаре жертвой мошенников стала безработная 38-летняя местная жительница

Полиция расследует случай мошенничества в отношении жительницы Самары.
В полицию областного центра обратилась безработная 38-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина стала жертвой обмана при попытке приобрести вальтрап для своего животного через объявление в социальной сети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Пострадавшая рассказала, что заказала специальное покрывало, которое кладут под седло лошади и оплатила его стоимость в размере свыше 10 рублей по реквизитам, которые прислал продавец в ходе переписки. Однако товар так и не был доставлен, и спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными при совершении покупок через интернет, особенно если речь идет о предоплате. Рекомендуется проверять продавцов, изучать отзывы, и избегать переводов денег на сомнительные реквизиты.

Теги: Мошенники

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