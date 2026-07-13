В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал годовалый мальчик

В Красноглинском районе Самары 12 июля в 15:10 водитель автомобиля Howo 2818S (без груза) - мужчина 1967 г.р., осуществляя движение по Московскому шоссе со стороны ул. Банной, в направлении автомобильной дороги М-5 «Урал», в районе дома № 30А, не уступил дорогу при перестроении, допустил столкновение с транспортным средством Lada Kalina, под управлением водителя 1964 г.р., который двигался в попутном направлении. Автомобиль Lada Kalina отбросило на транспортное средство Hyundai Accent, под управлением водителя 1999 г.р., с последующим наездом на металлическое ограждение. Пострадавший пассажир Hyundai Accent - годовалый мальчик, машиной скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.