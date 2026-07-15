В год Единства народов Российской Федерации сотрудники Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра продолжают открывать страницы истории родного края. Недавно они посетили Еврейский музей культуры и быта конца XIX - начала XX века, где каждый уголок хранит традиции древнего народа.

Директор музея Юлия Коган провела увлекательную экскурсию, рассказав о памятнике архитектуры - Самарской хоральной синагоге, построенной в 1908 г. в неомавританском стиле - второй по величине в Европе и одной из лучших в мире. Сам музей расположен в Самаре на улице Ленинградская в креативном пространстве «Дом 77». Он является победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучший этнический музей». В его коллекции - предметы, которыми пользовались самарские евреи более 130 лет назад: национальные костюмы и головные уборы, музыкальные инструменты, книги, кузнецовский фарфор, старинные фотографии, инструменты портных, врачей и аптекарей, предметы культа. Есть уникальные экспонаты: например, брачный договор – ктуба, а также бронзовая грелка, которой муж согревал жену перед тем, как она будет готовить завтрак на большую семью.

«За обеденным столом в располагающей атмосфере мы узнали об истории музея, уникальных экспонатах, еврейских традициях и обрядах, ремеслах и профессиях, известных представителях еврейского народа, живших в Самаре», – поделился член Молодежного совета самарского Росреестра Сергей Гаршин.

«Наш музей ориентирован на активное вовлечение посетителей и создание атмосферы еврейского дома, – говорит Юлия Коган. – Наша цель — сохранение исторической памяти народа, воспитание интереса и уважения к многовековой истории и культурному наследию региона».

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области