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Жигулевец во время распития алкоголя оплатил наркотик через интернет

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Жигулевец во время распития алкоголя оплатил наркотик через интернет

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении ранее судимого за грабеж 22-летнего жителя Жигулевска.

Следователями полиции установлено: сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в Тольятти остановили такси для проверки. Во время административной процедуры внимание полицейских привлекло не соответствующее обстановке поведение пассажира, находящегося, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения, который сильно нервничал и просил ускорить проверку.

Эти обстоятельства полицейские расценили как признаки возможного противоправного деяния. При этом водитель и второй пассажир вели себя спокойно и поясняли, что не знают причин волнения попутчика, а также добровольно разрешили осмотреть личные вещи и салон автомобиля.

Во время административной процедуры сотрудники полиции проверили документы и поинтересовались у мужчин наличием запрещенных к гражданскому обороту предметов и веществ. Пассажир, поведение которого вызвало подозрение госавтоинспекторов, ответил, что у него в портмоне находится пакетик с наркотиком, который он якобы нашел и оставил для собственного употребления. Полицейские в присутствии понятых провели личный досмотр задержанного, изъяли сверток и сотовый телефон.

Сотрудники ГАИ передали информацию в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа с кинологом ЦКС Управления МВД России по г. Тольятти, которые осмотрели транспортное средство и доставили задержанного в территориальный отдел полиции.

Оперативники объяснили задержанному его права и обязанности, проверили изъятый сотовый телефон и обнаружили переписку с наркомаркетом. Поняв, что ложь может усугубить его положение, злоумышленник сознался, что во время распития алкоголя оплатил наркотик через интернет, забрал его в указанном анонимом месте и часть употребил сразу. Остатки намеревался использовать после поездки с братом в Тольятти, поэтому и оставил в портмоне.

Изъятое сотрудники органов внутренних дел направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что вещество в своем составе содержит наркотическое средство в крупном размере. Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время злоумышленнику вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

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