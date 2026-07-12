Я нашел ошибку
Главные новости:
Волга около Самары начала зеленеть
Волга около Самары начала зеленеть
Названы самые рыбные места России
Названы самые рыбные места России
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал несовершеннолетний
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал несовершеннолетний
Жигулевец во время распития алкоголя оплатил наркотик через интернет
Жигулевец во время распития алкоголя оплатил наркотик через интернет
россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед Новым годом
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед Новым годом
В Институте Пушкина назвали слово русского языка с самым большим числом значений
В Институте Пушкина назвали слово русского языка с самым большим числом значений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.66
0.73
EUR 87.67
1.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед Новым годом

196
россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед Новым годом

Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом, она продлится с 28 по 30 декабря. Об этом 12 июля напомнил сенатор Айрат Гибатдинов.

«Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится с 28 по 30 декабря. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых начнется 31 декабря 2026 года, который приходится на четверг», — заявил он «РИА Новости».

Отмечается, что 31 декабря этого года будет нерабочим днем по причине переноса выходного с 4 января. В результате россиянам не придется работать в последний день месяца.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
12 июля 2026  12:13
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
144
мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
12 июля 2026  11:58
Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
150
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
10 июля 2026  18:00
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
1010
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
1306
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
684
Весь список