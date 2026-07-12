россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед Новым годом

Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом, она продлится с 28 по 30 декабря. Об этом 12 июля напомнил сенатор Айрат Гибатдинов.

«Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится с 28 по 30 декабря. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых начнется 31 декабря 2026 года, который приходится на четверг», — заявил он «РИА Новости».

Отмечается, что 31 декабря этого года будет нерабочим днем по причине переноса выходного с 4 января. В результате россиянам не придется работать в последний день месяца.