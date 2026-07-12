Я нашел ошибку
Главные новости:
Волга около Самары начала зеленеть
Волга около Самары начала зеленеть
Названы самые рыбные места России
Названы самые рыбные места России
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал несовершеннолетний
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал несовершеннолетний
Жигулевец во время распития алкоголя оплатил наркотик через интернет
Жигулевец во время распития алкоголя оплатил наркотик через интернет
россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед Новым годом
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед Новым годом
В Институте Пушкина назвали слово русского языка с самым большим числом значений
В Институте Пушкина назвали слово русского языка с самым большим числом значений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.66
0.73
EUR 87.67
1.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Институте Пушкина назвали слово русского языка с самым большим числом значений

173
В Институте Пушкина назвали слово русского языка с самым большим числом значений

Глагол «идти» является рекордсменом по количеству значений в русском языке. Об этом 12 июля рассказала заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

«Официальный рекордсмен по числу значений в русском языке — глагол «идти». Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека — девочка идет по улице, перемещение транспорта — поезд идет на Москву, природные явления — идет дождь, распространение запахов, звуков, света — из кухни идет запах пирогов», — уточнила она «РИА Новости».

Кроме того, это слово можно использовать для обозначения течения времени, например в словосочетании «годы идут», а также и хода событий (дела идут хорошо). Глагол также применяется, чтобы выразить соответствие предмета чему-либо (это платье тебе идет) или же указать на процесс развития (идти к цели).

При этом сложно определить точное количество значений этого слова. В словарях встречаются разные оценки возможности использования этого слова.

«В «Большом универсальном словаре русского языка» под редакцией Валерия Морковкина у глагола «идти» зафиксировано 56 значений, в «Большом академическом словаре русского языка» выделяется 27 номерных значений и 36 оттенков, в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией Сергея Кузнецова — 30 номерных значений и 11 оттенков», — перечислила Ольховская.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
12 июля 2026  12:13
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
144
мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
12 июля 2026  11:58
Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
150
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
10 июля 2026  18:00
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
1010
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
1306
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
684
Весь список