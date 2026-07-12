В Институте Пушкина назвали слово русского языка с самым большим числом значений

Глагол «идти» является рекордсменом по количеству значений в русском языке. Об этом 12 июля рассказала заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

«Официальный рекордсмен по числу значений в русском языке — глагол «идти». Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека — девочка идет по улице, перемещение транспорта — поезд идет на Москву, природные явления — идет дождь, распространение запахов, звуков, света — из кухни идет запах пирогов», — уточнила она «РИА Новости».

Кроме того, это слово можно использовать для обозначения течения времени, например в словосочетании «годы идут», а также и хода событий (дела идут хорошо). Глагол также применяется, чтобы выразить соответствие предмета чему-либо (это платье тебе идет) или же указать на процесс развития (идти к цели).

При этом сложно определить точное количество значений этого слова. В словарях встречаются разные оценки возможности использования этого слова.

«В «Большом универсальном словаре русского языка» под редакцией Валерия Морковкина у глагола «идти» зафиксировано 56 значений, в «Большом академическом словаре русского языка» выделяется 27 номерных значений и 36 оттенков, в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией Сергея Кузнецова — 30 номерных значений и 11 оттенков», — перечислила Ольховская.