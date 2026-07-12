В России запустят маркировку частных клиник и магазинов

В России начнут маркировать частные медицинские организации и магазины, рассказал в интервью РИА Новости председатель ЦРПТ Михаил Дубин.

"Мы совместно с "Общественной потребительской инициативой" прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки", — сообщил он.

Среди критериев оценки — действующая лицензия на медицинскую деятельность и регистрация в "Честном знаке". Также важным параметром выступает осуществление операций с лекарствами в системе за последние месяцы.

По словам Дубина, речь о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения.

"Благодаря такому механизму пациенты получают возможность за пару секунд исключить риск обращения в "серую" клинику", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что аналогичный эскперимент проводят и в магазинах. Сейчас в Москве его осуществляют примерно на 40 точках. Как пояснил председатель ЦРПТ, для потребителя маркировка может стать сигналом, что в таких местах работают прозрачно и им можно доверять.