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В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал несовершеннолетний

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В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал несовершеннолетний

11 июля в 07:30 45-летний водитель, управляя автомобилем SKVIO SHASSI SCANIA, двигался по Красноглинскому шоссе в районе строения № 92, со стороны Волжского шоссе в направлении ул. Ногина, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на стоящий автомобиль Hyundai Solaris под управлением 43-летнего водителя, который стоял в плотном потоке, после чего второй автомобиль допустил наезд на впереди стоящее транспортное средство Lada Granta под управлением 47-летнего водителя. Далее иномарка допустила наезд на впереди стоящий автомобиль Reno Logan под управлением 37-летнего водителя. В ДТП телесные повреждения получили: 44-летний пассажир транспортного средства Hyundai Solaris и 10 - летний пассажир автомобиля Lada Granta, им назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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