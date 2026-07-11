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В Татарстане перевернулся автобус, ехавший из Самары в Набережные Челны

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В Татарстане перевернулся автобус, ехавший из Самары в Набережные Челны

В ночь на субботу, 11 июля, в Черемшанском районе республики Татарстан перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны. Об этом сообщает Следком Татарстана.

По данным ГУ МВД по республике Татарстан, водитель автобуса, внутри которого находились 46 человек, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость и опрокинулся в кювет, после чего транспортное средство перевернулось. В результате 3 пассажира госпитализировали, 12 пассажирам оказали помощь на месте, пишет Волга-Ньюс.

В местном Следкоме сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"В результате ДТП на автодороге Кузайкино — Нурлат в Черемшанском районе пострадали несколько пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из города Самары в город Набережные Челны. По данному факту следственными органами СКР по республике Татарстан возбуждены уголовные дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Нарушение правил дорожного движения", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Фото: ГУ МВД по республике Татарстан

Теги: ДТП

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