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Самара вошла в ТОП-10 деловых городов России

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Самара вошла в ТОП-10 деловых городов России

Представлен первый рейтинг городов России для проведения деловых мероприятий.

На первом месте в списке Москва, на втором — Московская область (несмотря на то, что это регион, а не город, организаторы включили его в список). Третью строчку занимает Санкт-Петербург. Таковы данные компании «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ».


Далее в рейтинге следуют Краснодар, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Замыкают десятку Сочи, Новосибирск и Самара.
 

Во вторую десятку главных деловых городов России вошли Уфа, Красноярск, Калининград, Омск, Пермь, Владивосток, Челябинск, Иркутск, Новокузнецк и Ростов-на-Дону. Разница их индексов минимальна, и в будущем они могут потеснить первую десятку, но пока им мешают общие проблемы.

«КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ» проанализировал 18,7 тыс. мероприятий, которые провёл с 2021 года по первый квартал 2026 года в 300 городах страны, а также большой массив данных из открытых источников.

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