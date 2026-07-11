Туроператоров с сентября обяжут предупреждать туристов о местных традициях

С 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила реализации туристских продуктов. Теперь туроператоры и турагенты будут обязаны предоставлять клиентам информацию о возможных опасностях, правилах въезда в страну назначения и местных традициях. Об этом 11 июля рассказал заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Роман Гареев.

«С 1 сентября вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Теперь помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент обязан информировать потребителя об иных не указанных в правилах прямо обстоятельствах и рисках, исходя из характера продукта», — сообщил эксперт в беседе с «РИА Новости».

Как пояснил Гареев, нововведение существенно расширяет перечень сведений, которые продавец тура должен донести до покупателя. Например, при бронировании поездки представитель туркомпании будет обязан разъяснить клиенту визовые и таможенные формальности, особенности местного законодательства, культурные нормы поведения, а также природные и эпидемиологические риски. Всё это позволит туристу более осознанно подойти к выбору направления и избежать неприятных сюрпризов во время отдыха.

«По сути с сентября процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности», — добавил Гареев.

Эксперт уточнил, что договоры станут более детализированными: агентам предстоит фиксировать все нюансы путешествия в письменном виде, чтобы в дальнейшем минимизировать вероятность спорных ситуаций и претензий со стороны клиентов.

Новые требования касаются всей профессиональной цепочки — от туроператоров и турагентов до субагентов. Ожидается, что это повысит доверие к отрасли и снизит число конфликтов, связанных с недостатком информации.