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В Сызрани в ДТП пострадали 2 пассажира

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В Сызрани в ДТП пострадали 2 пассажира

11 июля в 21:10 61-летний водитель, управляя автомобилем Opel Antara, в районе дома № 10 по улице Дизельная двигался в направлении ул. Расковой, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с транспортным средством Opel Astra под управлением 29-летнего водителя. В ДТП телесные повреждения получили 4-летний и 28-летний пассажиры автомобиля Opel Astra. От госпитализации отказались.

11 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек. 

Теги: ДТП

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