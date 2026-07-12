В Сызрани в ДТП пострадали 2 пассажира

11 июля в 21:10 61-летний водитель, управляя автомобилем Opel Antara, в районе дома № 10 по улице Дизельная двигался в направлении ул. Расковой, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с транспортным средством Opel Astra под управлением 29-летнего водителя. В ДТП телесные повреждения получили 4-летний и 28-летний пассажиры автомобиля Opel Astra. От госпитализации отказались.

11 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.