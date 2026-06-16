160 подростков из Самары и области соревновались в синхронности, чёткости и дисциплине

В центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара» прошёл конкурс строевой подготовки «Шаг армии чеканный». 160 подростков из Самары и области — юнармейские команды по 6 человек — соревновались в синхронности, чёткости и дисциплине.



В составе жюри - ветераны специальной военной операции, в том числе — выпускник программы «Школа героев» Сергей Пигарёв. Он объяснил, почему строевой шаг — это не просто красиво, а жизненно необходимо:

«Человек находится не один. Отталкиваясь от среды, он делает шаги назад, вперёд… В боевых условиях это просто необходимо. Строевая подготовка — это тренировка "зеркальных нейронов". Как стая птиц летит синхронно — и ни одна не сталкивается».



Лучшим парадным расчётом на конкурсе стала школа №77 Самары.

Фото: Самарская область