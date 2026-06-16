СОУНБ: Готовы читать на скорость? 

Совсем скоро состоится отборочный тур Областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО».



Участие в Конкурсе могут принять жители Самарской области старше 5 лет, приветствуется участие семьями. Необходимо быстро и вслух прочитать отрывок художественного текста за одну минуту. Победителями станут те, кто прочитает наибольшее количество слов!



В результате отборочного этапа будут выявлены финалисты конкурса, и в октябре на площадке Самарской областной научной библиотеки состоится финал. Каждый участник получит сертификат, а победители – именные дипломы и памятные подарки.



Участников приглашают 20 июня, с 12:00 до 15:00, по адресу: Самара; пр. Ленина 14А (Самарская областная универсальная научная библиотека).

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Фото: пресс-служба СОУНБ