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Промышленность Самарской области превращается в туристический продукт

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В министерстве туризма Самарской области состоялось вручение дипломов специалистам в сфере промышленного туризма участникам Акселератора Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность 5.0».

В министерстве туризма Самарской области состоялось вручение дипломов специалистам в сфере промышленного туризма участникам Акселератора Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность 5.0». В рамках обучения участники прослушали курс теоретических основ развития промтуризма на предприятиях, изучили методологические основы составления экскурсионной программы на производствах, разработали технологические карты экскурсий и провели для гостей и туроператоров региона информационные туры.
 
В 2025 году участие в Акселераторе приняли 12 предприятий Самарской области: это ТольяттиАзот, Тесвел, технопарк Жигулевская долина, «Балтика-Самара», питомник и садовый центр Веры Глуховой, ГТРК Самара, международный аэропорт Курумоч, «Логика Молока», винодельня Денисов Вайнери и другие. За вклад и инновации в развитие промышленного туризма на территории Самарской области на финале Акселератора в Благовещенске были отмечены международный аэропорт «Курумоч» и завод «Логика молока».
 
Интерес к промышленному туризму увеличивается с каждым годом. В 2025 году почти 76 тысяч человек посетили 59 предприятий региона. Это в 5 раз больше в сравнении с 2024 годом.
 
Участие в образовательной программе позволит предоставлять более качественные услуги во время проведения экскурсии, в том числе рассказывать сложные технические процессы понятным для туристов языком. Предприятие получает знания по подготовке персонала к взаимодействию с гостями, созданию комфортных зон приема посетителей, реализации сувенирной продукции и навигации на территории, а также разработке внутренних регламентов по безопасности и качеству обслуживания.
 
«Самарская область обладает колоссальным промышленным потенциалом, и наша общая задача – сделать его открытым для людей. Обучение в Акселераторе дает предприятиям не просто теорию, а реальные рабочие инструменты: как встретить гостя, как создать комфортную среду и как превратить производство в современный туристический продукт. Мы видим, как заводы, предприятия, технопарки и аэропорт становятся новыми точками притяжения, формируя уникальный имидж Самарской области, и мы готовы дальше поддерживать те производства, которые хотят развиваться в этом перспективном направлении», – резюмировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

 

Фото: Министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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