 Более 11,6 тонн макулатуры сдали самарцы в рамках Всероссийского экомарафона «Переработка»

Самара стала лидером Всероссийского экомарафона «Переработка» среди муниципалитетов региона.



Всего с 17 марта по 10 апреля в рамках акции, которая проходила под девизом «Zдай бумагу — помоги СВОим», жители областной столицы собрали 11,6 тонн макулатуры.



Участие в акции приняли предприятия, компании, общественные организации, учебные заведения и жители города. Все они награждены благодарностями и грамотами. Как отмечают организаторы, по 2 рубля с каждого собранного килограмма макулатуры будет перечислено в региональный фонд поддержки СВО. Сама же собранная макулатура будет отправлена на переработку, после чего из нее изготовят санитарно-гигиенические изделия.

Фото: пресс-служба администрации Самары