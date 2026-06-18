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 Более 11,6 тонн макулатуры сдали самарцы в рамках Всероссийского экомарафона «Переработка»

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Самара стала лидером Всероссийского экомарафона «Переработка» среди муниципалитетов региона.

Самара стала лидером Всероссийского экомарафона «Переработка» среди муниципалитетов региона.

 Всего с 17 марта по 10 апреля в рамках акции, которая проходила под девизом «Zдай бумагу — помоги СВОим», жители областной столицы собрали 11,6 тонн макулатуры.

 Участие в акции приняли предприятия, компании, общественные организации, учебные заведения и жители города. Все они награждены благодарностями и грамотами. Как отмечают организаторы, по 2 рубля с каждого собранного килограмма макулатуры будет перечислено в региональный фонд поддержки СВО. Сама же собранная макулатура будет отправлена на переработку, после чего из нее изготовят санитарно-гигиенические изделия.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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