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Завершились испытания регионального этапа общественного проекта ПФО «МолоТ»

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Второй год подряд «МолоТ» объединяет начинающих сотрудников предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет и молодые семьи.

В Самарской области завершились испытания регионального этапа общественного проекта Приволжского федерального округа для работающей молодежи «МолоТ».

Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на удержание молодых специалистов на предприятиях и пропаганду здорового образа жизни.

Второй год подряд «МолоТ» объединяет начинающих сотрудников предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет и молодые семьи. В соревновательную программу вошли интеллектуальный квиз, творческий конкурс, семейная эстафета, соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, легкой атлетике и городошному спорту.

Награждение по итогам регионального этапа состоится в конце июня. Лидеры по каждой дисциплине войдут в сборную команду Самарской области, которая представит регион на окружных соревнованиях в Пермском крае в августе.

 

Фото:   минспорта СО

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