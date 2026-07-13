В СИЗО-4 пресечена попытка доставки наркотика

При реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела, при досмотре посылки, в пакете с хлопьями было обнаружено и изъято кристаллическое вещество.

В ходе проведенной экспертизы было выявлено, что в смеси овсяных хлопьев присутствует наркотическое вещество - метадон.

В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации канала доставки наркотических средств в учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ.