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Большинство россиян в мечтах выбирают просторные квартиры

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большинство россиян в мечтах выбирают просторные квартиры

Большинство россиян в мечтах выбирают просторные квартиры или загородные дома, однако при реальном выборе жилья чаще отдают предпочтение городской недвижимости из-за удобства, инфраструктуры и транспортной доступности. Об этом «Известиям» 11 июля сообщили аналитики ГК «Гранель».

По данным опроса, наиболее привлекательным вариантом для россиян остается просторная квартира большей площади, даже если она находится дальше от центра города. Такой формат выбрали 34% участников исследования. Еще 21% хотели бы постоянно жить в собственном доме, а 9% рассматривают загородную недвижимость как место для отдыха.

При этом среди желающих полностью переехать за город 70% составляют мужчины, тогда как женщины чаще выбирают городскую жизнь. Небольшую квартиру в центре города идеальным вариантом назвали 15% респондентов.

Однако при практическом выборе жилья предпочтения изменились. Просторная квартира за пределами центра снова заняла первое место — ее выбрали 35% участников опроса. Еще 29% остановились бы на однокомнатной квартире в городе.

Дом площадью около 80 кв. м за городом для постоянного проживания выбрали только 20% респондентов, а сочетание городской студии и сезонной дачи — 16%.

«Исследование показывает, что россияне по-прежнему романтизируют загородную жизнь, однако при принятии реального решения на первый план выходят практические факторы: транспортная доступность, близость работы, развитая инфраструктура и ежедневный комфорт», — отметила директор департамента аналитики ГК «Гранель» Виктория Корчинская.

По словам эксперта, в итоге 80% россиян в реальной жизни выбрали бы городскую квартиру, тогда как загородное жилье остается предпочтительным для 20% опрошенных. При этом каждый пятый участник исследования мечтает о сочетании двух форматов — небольшой квартиры в городе для повседневной жизни и второго жилья за городом для отдыха.

Теги: Опрос

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