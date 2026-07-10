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Россияне рассказали, на что готовы тратить больше ради качества

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Россияне рассказали, на что готовы тратить больше ради качества

Ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, как россияне относятся к тратам на себя — на внешность, здоровье и стиль. Оказалось, что забота о себе перестала быть про импульсивные покупки и догоняющее потребление: большинство тратят осознанно, выбирают качество вместо количества и сами финансируют свой образ.


Отношение к тратам на себя у россиян стало заметно прагматичнее. Треть респондентов (32%) тратят с удовольствием, но следят за балансом, еще 14% воспринимают траты на внешность как необходимость, а 12% ограничиваются базовым. Импульсивных трат, при которых человек «не экономит на себе», – всего 11%. При этом 35% признаются, что за последние годы стали выбирать качество вместо количества, а 28% стали меньше покупать случайного и больше нужного. Еще 17% начали чаще вкладываться в здоровье и самочувствие.


Осознанное отношение к себе формируется рано: 31% начали вкладываться во внешность еще с подросткового возраста, 23% — в 20–25 лет. После 30 лет «просыпаются» единицы — всего 6% начинают заниматься собой в 30–35, и 5% — в 35–40. Ключевыми факторами, из-за которых россияне стали больше вкладываться в себя, оказались рост дохода (47%), изменившееся отношение к себе (41%) и ощущение, что «уже пора» (40%). Влияние соцсетей и окружения отметили 33%, новые отношения — 24%.


Среди категорий личных расходов лидирует одежда и обувь (68%), затем — здоровье и медицина (48%), уход за собой и косметика (42%), спорт и фитнес (39%) и качественная еда (36%). Украшения и аксессуары вошли в топ-приоритетов у 25% — наравне со стрижкой и барбером. Если речь идет о готовности доплатить за качество, картина та же: 64% готовы потратить больше на одежду и обувь, 45% — на технику, 38% — на косметику, а 22% — на украшения.


Решение о дорогой покупке для себя россияне принимают рационально: 35% долго изучают и сравнивают варианты, 15% советуются с близкими или читают отзывы, 14% ждут скидки или подходящего момента. Импульсивно покупают только 3%. К ювелирным украшениям отношение тоже взвешенное: 36% покупают их иногда — когда что-то по-настоящему понравилось, 27% только получают украшения в подарок, а 16% — приобретают только по особым поводам. Регулярно покупают украшения как часть образа 12%, и еще 9% признаются, что с возрастом интерес к украшениям вырос, хотя раньше они об этом не думали.


С возрастом россияне начинают позволять себе то, что раньше казалось необязательным: 23% разрешают себе «лишнее», 16% балуют себя по особым случаям, 14% с ростом дохода стали тратить больше, а 12% — выбирать вещи заметно лучшего качества. Экономнее с возрастом стали только 10% опрошенных. Главное, что мешает тратить на себя больше — не психология, а реальные финансовые причины: 53% назвали недостаточный доход, 52% — другие приоритеты (семья, жилье, дети). Чувство вины за «лишние» траты отметили 30%, сомнения «а стоит ли оно того» — 22%.


Само понятие «вкладывать в себя» для россиян сегодня – это в первую очередь забота о здоровье (71%), покупка качественных и долговечных вещей (58%), возможность позволять себе то, что приносит настоящую радость (52%), и инвестиции в образование и развитие (43%). Украшения, «которые останутся на годы», как форму вложения в себя назвали 17%. При этом 59% россиян полностью сами оплачивают расходы на свою внешность, еще 34% — в основном сами, иногда с участием партнера. Только 7% считают, что эти расходы должен закрывать партнер.

Теги: Опрос

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