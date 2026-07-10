В учреждениях УФСИН России по Самарской области прошел конкурс поваров приуроченный к «160-летию Дня тыла УИС»

В учреждениях УФСИН России по Самарской области прошёл конкурс профессионального мастерства среди осуждённых-поваров, приуроченный к «160-летию Дня тыла уголовно-исполнительной системы».

Участники соревновались в приготовлении блюд, демонстрируя знание технологии, соблюдение санитарных норм, рациональное использование продуктов и креативность в подаче.

Жюри оценивало не только вкус, но и соответствие требованиям производственного стандарта.

Победители получили грамоты за высокий уровень мастерства