Штраф в 400 тысяч рублей побудил тольяттинского предпринимателя внести сведения в трудовую

Судебные приставы г. Тольятти добились исполнения решения суда о внесении в трудовую книжку записи о трудовой деятельности двух жителей соседнего региона.

В отделе судебных приставов Центрального района г. Тольятти на исполнении находились исполнительные производства в отношении организации, в которой двое жителей соседнего региона трудились охранниками. Согласно решению суда, руководство фирмы должно было внести в трудовую книжку бывших работников запись о приеме их работу и увольнении по собственному желанию. Также компанию обязали передать сведения об их трудовой деятельности в местное отделение Социального фонда Российской Федерации и налоговую и произвести соответствующие отчисления.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя организации о необходимости своевременного выполнения требований исполнительного документа и о последствиях не исполнения решения суда. Однако полученные предупреждения не были восприняты всерьез. В результате в отношении должника-организации было вынесено постановление о взыскании исполнительский сбор в размере 100 тысяч рублей в рамках каждого исполнительного производства.

Только после этого решение суда было исполнено в полном объеме: записи о трудовой деятельности внесены в трудовые книжки мужчин, а соответствующие отчисления произведены в Фонд пенсионного и социального страхования и налоговую.