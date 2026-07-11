В России потребление алкоголя снизилось в 80 регионах

По данным статистики, в июне потребление алкоголя снизилось в 80 регионах России. Наиболее заметное сокращение зафиксировано в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях. Об этом стало известно 11 июля.

Уточняется, что в начале лета потребление алкогольной продукции на душу населения за последние 12 месяцев снизилось до 7,62 л против 8,01 л годом ранее.

Снижение показателя зафиксировали в 80 регионах, тогда как рост отмечен в пяти субъектах. Данные по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям пока отсутствуют, передает «РИА Новости».

Самое значительное снижение потребления алкоголя зафиксировали в Ненецком автономном округе, где показатель уменьшился в среднем на 2,9 литра на человека. Более чем на 2 л он также сократился в Пензенской области — на 2,5 л, Кировской — на 2,3 л, Псковской — на 2,2 л, а в Забайкальском крае — на 2 л за последний год.

В Пермском крае потребление алкоголя за последние 12 месяцев снизилось в среднем на 1,95 л на душу населения, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 1,9 л, а в Кузбассе — на 1,8 л. В Чувашии, Архангельской и Тамбовской областях показатель уменьшился на 1,7 л, в Красноярском крае — на 1,65 л.